Çin Maliye Bakanlığı, işletmelerin gelişimini desteklemek amacıyla tercihli vergi ve harç politikalarını uzatacağını duyurdu. Belirli salgın önleyici ilaçlar ve tıbbi cihazlar için tescil harcı muafiyeti devam edecek. Ayrıca, yerel rezervuarlarda personel transferi için kullanılan fonlara destekleyici politikalar da uzatılacak.

Çin, işletmelerin yükünü hafifletmek için vergi ve harç politikalarını uzatıyor

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı, ülkedeki işletmelerin yükünü hafifletmeye devam etmek ve işletmelerin gelişimini desteklemek amacıyla birtakım tercihli vergi ve harç politikalarını uzatacağını duyurdu.

Bakanlık Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2027 tarihleri arasında belirli salgın önleyici ilaçlar ve tıbbi cihazlar için tescil harcı muafiyetinin devam edeceğini bildirdi.

Bakanlık aynı dönemde yerel rezervuarlarda personel transferi için kullanılan fonlara yönelik destekleyici politikaların da uzatılacağını açıkladı.

Bakanlığa göre ısıtma tedarikçileri için sunulan tercihli politikalar 2027 ısıtma sezonu sonuna kadar, yayın şirketleri için sunulan elverişli politikalar ise 31 Aralık 2027 tarihine kadar devam edecek.