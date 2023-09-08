Çin, İşletmelerin Gelişimini Desteklemek İçin Mali Politikalarını Güçlendirdi

Çin bu yıl işletmelerin gelişimini ve reel ekonomiyi desteklemek amacıyla vergi ve harç indirimleri ile ertelemelerinin yanı sıra yeni uygulanan vergi iadeleri tutarının 2023'ün ilk yedi ayında 1,05 trilyon yuana ulaştığını açıkladı.

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin bu yıl işletmelerin gelişimini ve reel ekonomiyi desteklemek amacıyla mali politikalarını güçlendirdi.

Çin Devlet Vergi İdaresi yetkilisi Luo Tianshu, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında vergi ve harç indirimleri ile ertelemelerinin yanı sıra yeni uygulanan vergi iadeleri tutarının, 2023'ün ilk yedi ayında 1,05 trilyon yuana (yaklaşık 145,86 milyar ABD doları) ulaştığını kaydetti.

Çin'de işletmelerin zorlukları aşmasına yardımcı olmak üzere bir dizi elverişli önlem uygulamaya konuldu. Mikro ve küçük ölçekli firmalar ile serbest meslek sahibi hane halkları için tercihli vergi politikaları 2027 sonuna kadar uzatılırken, araştırma ile geliştirmeye yönelik daha fazla kurumsal harcama vergiden düşülebilir hale getirildi.

Maliye Bakan Yardımcısı Wang Dongwei basın toplantısında teknolojik inovasyonun, reel ekonominin ve özellikle mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlü politika desteği aldığını söyledi.

Wang, küçük ölçekli vergi mükellefleri için katma değer vergisi muafiyetinden, yarıya indirilmiş bireysel gelir vergisinin daha fazla serbest meslek sahibi hane halkını kapsayacak şekilde genişletilmesine kadar, söz konusu politikaların isabetli ve etkili olduğunun kanıtlandığını vurguladı.

Luo'ya göre vergi makamları, işletmelerin bu avantajlardan hakiki manada yararlanabilmelerini sağlamak için elverişli vergi politikalarını açıklama ve teşvik etme çabalarını daha da yoğunlaştıracak.