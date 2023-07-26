Çin, İş Sağlayan Programlara Destek İçin 3,1 Milyar Yuan Tahsis Etti

Çin'in ekonomik planlamadan sorumlu en üst kurumu Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, ihtiyacı olan insanlara yardım olarak iş sağlayan programları desteklemek için merkezi bütçeden 3,1 milyar yuan daha tahsis ettiğini bildirdi. Bu fonlar, Çin'in orta ve batısında yer alan eyalet düzeyindeki 22 bölgede 559 iş yardımı projesini desteklemek için kullanılacak ve 100.000'den fazla ihtiyaç sahibinin gelirlerini artırmasını sağlayacak.

BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in ekonomik planlamadan sorumlu en üst kurumu Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, ihtiyacı olan insanlara yardım olarak iş sağlayan programları desteklemek için merkezi bütçeden 3,1 milyar yuan (yaklaşık 435,4 milyon ABD doları) daha tahsis ettiğini bildirdi.

Komisyon Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ek yatırımın yıl başından Haziran ortasına kadar yapılan toplam 7,8 milyar yuan tutarındaki yatırımın ardından tahsis edildiğini belirtti.

Bu fonlar, Çin'in orta ve batısında yer alan eyalet düzeyindeki 22 bölgede 559 iş yardımı projesini desteklemek için kullanılacak ve 100.000'den fazla ihtiyaç sahibinin inşaat projelerine katılarak gelirlerini ortalama 10.000 yuan artırmasını sağlayacak.

Çinli yetkililer, 2023'ün başından bugüne kadar bu iş yardımı programlarını desteklemek üzere toplam 10,9 milyar yuan tahsis etti. Projeler hayata geçirildikten sonra 3 milyar yuandan fazla işçilik ücreti ödenerek kırsal kesimde yaşayan yaklaşık 300.000 kişinin evlerinden ayrılmadan iş bulmalarına yardımcı olunacağı tahmin ediliyor.