İrlanda Merkezi İstatistik Ofisi'nin (CSO) açıklamasına göre, Çin ile İrlanda arasındaki çift yönlü mal ticareti yılın ilk beş ayında 7,4 milyar euroyu aştı. Çin, aynı zamanda İrlanda'nın Avrupa dışındaki en büyük ikinci ticari ortağı oldu.

DUBLİN, 18 Temmuz (Xinhua) -- İrlanda Merkezi İstatistik Ofisi'nin (CSO) Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Çin, İrlanda'nın Asya'daki en büyük ticaret ortağı oldu. İki ülke arasındaki çift yönlü mal ticareti, yılın ilk beş ayında 7,4 milyar euronun (8,3 milyar ABD doları) üzerinde gerçekleşti.

CSO'nun aylık ithalat ve ihracat raporunda, İrlanda'nın Ocak ve Mayıs ayları arasında Çin'e 3,96 milyar euro değerinde mal ihraç ettiği, bu ülkeden ithalatının ise 3,47 milyar euro değerinde olduğu belirtildi.

Çin, aynı zamanda İrlanda'nın Avrupa dışındaki en büyük ikinci ticari ortağı.

ABD ise yılın ilk beş ayında 30 milyar euroyu aşan çift yönlü ticaretle İrlanda'nın dünyadaki en büyük ticaret ortağı.

İrlanda'nın Ocak ve Mayıs ayları arasında ihraç ettiği malların toplam değeri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,51 düşüşle 82,5 milyar euro oldu. Ülkenin toplam ithalatı ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,07 artışla 57,7 milyar euro olarak gerçekleşti.