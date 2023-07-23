Çin İnşaat Bankası, İmalat Sektörüne Desteği Artırdı

Çin İnşaat Bankası, imalat sektörüne yönelik mali desteğini artırdı. Haziran sonu itibarıyla imalat sektörüne yönelik geri ödenmemiş krediler geçen yıla göre yüzde 21,4 artarak 2,7 trilyon yuanı aştı. Bankanın ileri üretim, gelişmekte olan stratejik endüstriler ve yüksek teknoloji endüstrilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için verdiği geri ödenmemiş krediler ise yüzde 35 artışla 250 milyar yuana yükseldi.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da bulunan sedan üreticisi FAW-Hongqi'nin kaynak atölyesinde çalışan kaynak robotları, 17 Ekim 2022. (Fotoğraf: Yan Linyun/Xinhua)

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in devlete ait en büyük ticari bankalarından biri olan Çin İnşaat Bankası, imalat sektörüne yönelik mali desteğini artırdı.

Bankaya göre Haziran sonu itibarıyla imalat sektörüne yönelik geri ödenmemiş krediler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 artarak 2,7 trilyon yuanı (yaklaşık 377,85 milyar ABD doları) aştı.

Bankanın imalat sektörüne yönelik geri ödenmemiş orta ve uzun vadeli kredileri, Haziran ayı sonunda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,23 artışla 1,36 trilyon yuanı geçti.

Bankanın ileri üretim, gelişmekte olan stratejik endüstriler ve yüksek teknoloji endüstrilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için uzman ve yenilikçi firmalara verdiği geri ödenmemiş krediler, bu dönemde önceki yılın aynı dönemine göre yüze 35 artışla 250 milyar yuana yükseldi.