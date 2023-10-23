Çin, İnovasyon Kapasitesinde Hızlı Bir Artış Kaydetti

Çin'in inovasyon kapasitesi, yeni büyüme faktörlerinin ivme kazanması ve yüksek kaliteli kalkınmaya ivme kazandırmasıyla geçen yıl hızlı bir artış kaydetti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, İnovasyon Endeksi 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,9 artarak 155,7'ye yükseldi. İnovasyon çıktısı alt endeksi ise yüzde 9,2 artış gösterdi.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Foshan kentinde bulunan Foshan Elektrik ve Aydınlatma Limited Şirketi'nin üretim üssünde işleyen endüstri robotları, 9 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin'in inovasyon kapasitesinin barometresi olan İnovasyon Endeksi'ne göre ülke, yeni büyüme faktörlerinin ivme kazanması ve yüksek kaliteli kalkınmaya ivme kazandırmasıyla geçen yıl inovasyon kapasitesinde hızlı bir artış kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na (NBS) göre endeks 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,9 artarak 155,7'ye yükseldi.

NBS, endeksin baz yıl olan 2015'ten bu yana yıllık ortalama yüzde 6,5 oranında arttığını bildirdi.

Dört alt endeksi kapsayan endeks; inovasyon ortamı, girdi, çıktı ve etkileri ölçüyor.

Tüm alt endeksler 2022 yılında yükselirken, inovasyon çıktısı alt endeksi bir önceki yıla göre yüzde 9,2 arttı. NBS verilerine göre, 2022 yılında Çin'de toplam 798.000 buluş patenti onaylandı. Bu rakam, 2015 yılına göre 2,2 kat artışa işaret ediyor.

NBS istatistikçisi Li Yin, "Yeni endüstri ve işletmelerin öncülük ettiği yükselen ekonomi; ekonomik dönüşüm, iyileşme ve ekonomiyi canlandırmak için önemli bir itici güç haline geldi" dedi.