Çin'in Zhejiang eyaletinde temiz enerji kömürlü termik santralleri geride bıraktı

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde temiz enerji kurulu gücü, kömürlü termik santralleri geride bırakarak 57,51 milyon kilovata ulaştı. Eyalet, temiz enerji kullanımını teşvik ederek kömüre olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

HANGZHOU, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Elektrik Şebekesi Zhejiang Elektrik Enerjisi Şirketi'nin son verilerine göre, Temmuz sonu itibarıyla Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde temiz enerji kurulu gücü 57,51 milyon kilovata ulaşarak ilk kez kömürlü termik santralleri geride bıraktı.

Şirkete göre Zhejiang'ın toplam kurulu güç kapasitesinin yüzde 46'sını temiz enerji, yüzde 40,1'ini kömür, yüzde 10,7'sini doğal gaz ve kalan yüzde 3,2'sini de diğer kaynaklar oluşturdu.

Eyalet son yıllarda, diğer girişimlerin yanı sıra rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve nükleer enerji kullanımını yaygınlaştırarak temiz enerjinin benimsenmesini teşvik etti ve böylece kömüre olan bağımlılığı azalttı.

Temiz enerjinin kurulu kapasite payındaki artış fotovoltaik, güç bataryaları ve yeni enerjili araçlar (NEV) gibi gelişmekte olan sektörlere yeni fırsatlar getirdi.

Önceki veriler, eyalet genelinde yaklaşık 1 milyon şarj direğinin kurulduğunu gösteriyordu. Eyalet, 4 milyondan fazla NEV'in şarj talebini karşılamak için 2025 yılına kadar 2,3 milyondan fazla şarj direği inşa etmeyi planlıyor.