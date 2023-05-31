Çin'in Zhanjiang Şehri Ananas Tarlalarıyla Yeşeriyor

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki Xuwen ilçesi, geniş dikim alanlarıyla önemli bir ananas üreticisi konumunda bulunuyor. Bölge ekonomisi için de güçlü bir itici faktör işlevi görüyor.

ZHANJİANG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletindeki Xuwen ilçesi 23.333 hektardan daha geniş dikim alanıyla önemli bir ananas üreticisi konumunda bulunuyor. Bölgeye yayılan muntazam ekim alanları, yeşilin her tonunu barındıran bir manzara sunarken bölge ekonomisi için de güçlü bir itici faktör işlevi görüyor.