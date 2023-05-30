Çin'in Zhanjiang Kenti Yeşil Endüstriye Ağırlık Veriyor

Çin'in güneyindeki Zhanjiang kenti, yeşil endüstrilerin ve deniz ekonomisinin gelişimine büyük önem veriyor. Kent, ülkenin en büyük mangrov ormanına ev sahipliği yapıyor ve su ürünleri üretimi için önemli bir merkez konumunda bulunuyor.

ZHANJİANG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletine bağlı Zhanjiang şehrindeki Xuwen ilçesine bağlı Xilian Kasabasında altın pomfret yetiştirmek için kullanılan derin deniz ağ kafeslerinin havadan çekilmiş fotoğrafı, 27 Mayıs 2023.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhanjiang kenti, doğuda Güney Çin Denizi ve batıda Beibu Körfezi ile sınır komşusu konumda ve güneyde Qiongzhou Boğazı boyunca Hainan Adası'na bakıyor. Kent, ülkenin en büyük mangrov ormanına ev sahipliği yapıyor ve su ürünleri üretimi için önemli bir merkez konumunda bulunuyor. Son yıllarda Zhangjiang kenti, yeşil endüstrilerin ve deniz ekonomisinin gelişimine büyük önem veriyor. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)