Çin'in Yiwu kenti, Gürcistan'ın Poti Limanı'na yük treni hizmeti başlattı

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Yiwu kenti, Perşembe günü Gürcistan'ın Poti Limanı'na bir yük treni hizmeti başlattı. Yiwu'dan yola çıkan tren, giysi, ayakkabı ve şapka gibi ürünlerle yüklü olarak Poti'ye ulaşacak.

HANGZHOU, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan ve küçük emtia üretim ve toptan satış merkezi olan Yiwu kenti, Perşembe günü Gürcistan'ın Poti Limanı'na bir yük treni hizmeti başlattı.

Günlük ihtiyaçlar, ikinci el araba, giysi, ayakkabı ve şapka gibi ürünlerle yüklü tren, Yiwu'dan yola çıkarak yeni rota üzerinde ilerlemeye başladı. Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos Limanı'nda ülkeden çıkış yapacak olan trenin, 20 ila 25 gün içinde Poti'ye varması bekleniyor.

Demiryolu-denizyolu birleşik taşımacılık hizmeti, Yiwu hareketli 19. Çin-Avrupa yük treni rotası olma özelliğini taşıyor.

Yiwu-Xinjiang-Avrupa hizmetinin 2014 yılında başlatılmasından bu yana 6.200'den fazla Çin-Avrupa yük treni seferi kaydedilirken, 50'yi aşkın Avrupa ve Asya ülkesi ve bölgesindeki 160'tan fazla kente, 520.000 TEU'yu (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) aşan hacimde sevkiyat gerçekleştirildi.