Çin'in Yeşil Ticareti İstikrarlı Bir Şekilde Büyüyor

Çin'in yeşil ticareti 2013'ten 2022'ye kadar yıllık ortalama yüzde 3,18 büyüme oranıyla istikrarlı bir şekilde arttı. Çin Uluslararası Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Akademisi tarafından açıklanan rapora göre, Çin'in yeşil ticaretinin küresel payı yüzde 2,3 puan arttı. Çin, ABD ve Avrupa Birliği, yeşil ticaret hacminde küresel liderler olmaya devam ediyor.

JİNAN, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in yeşil ticareti 2013'ten 2022'ye kadar yıllık ortalama yüzde 3,18 büyüme oranıyla istikrarlı bir şekilde arttı.

Çin Uluslararası Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Akademisi tarafından bu hafta açıklanan "Çin Yeşil Ticaret Gelişim Raporu 2023"e göre, söz konusu dönemde Çin'in yeşil ticaretinin küresel payı yüzde 2,3 puan arttı.

Raporda, Çin'in yeşil ticareti 2022 yılında küresel ekonomik toparlanmanın yavaşlaması ve dış talebin zayıflaması gibi birçok faktör nedeniyle daralsa da, pazar yapısının net olarak çeşitlenme eğilimi gösterdiği ve ticaret şeklinin optimize edilmeye devam ettiği belirtildi.

Çin, ABD ve Avrupa Birliği, yeşil ticaret hacminde küresel liderler olmaya devam ediyor. Bu ülkelerin, toplam pazar payı artmaya devam ederek 2022 yılında küresel toplamın yüzde 40.4'ünü oluşturdu.

Raporda ayrıca, yeşil ticaretin gelişimini zorlaştıran ekonomik küreselleşmeye karşı güçlü bir tepkinin olduğuna dikkat çekildi.

Rapora göre, yeşil ticaret Çin'in doğu kıyı bölgesinde daha aktif olarak yapılıyor. Orta ve batı bölgelerdeki yeşil ticaret oranı nispeten düşük olsa da bu bölgeler gelişme için büyük potansiyele sahip.

Rapor, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Yantai kentinde düzenlenen 2023 Yeşil, Düşük Karbonlu ve Yüksek Kaliteli Kalkınma Konferansı'nda açıklandı.