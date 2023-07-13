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Çin'in yeşil teknoloji ihracatı yüzde 61,6 arttı

Ekonomi Haberleri

Çin'in güneş pilleri, lityum-iyon piller ve elektrikli araçlar gibi yeşil ürünlerinin ihracat değeri 2023'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61,6 arttı. Bu ürünler, toplam ihracat artışına yüzde 1,8 puan katkıda bulundu.

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in teknoloji yoğun önde gelen üç yeşil ürünü olan güneş pilleri, lityum-iyon piller ve elektrikli araçların toplam ihracat değeri 2023'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61,6 arttı.

Çin Gümrük Genel İdaresi tarafından Perşembe günü açıklanan verilere göre, bu ürünler birlikte değerlendirildiğinde aynı dönemdeki genel ihracat artışına yüzde 1,8 puan katkıda bulundu.

Verilere göre, ülkenin toplam mal ithalat ve ihracatı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1'lik artışla 20,1 trilyon yuana (yaklaşık 2,8 trilyon ABD doları) yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti İhracat Ekonomi Haberler

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