Çin'in Yeşil Kalkınma Hamlesi: Güneş ve Rüzgar Enerjisi Kapasitesi Büyüyor

Çin'in yeşil kalkınma hamlesi sürerken, ülkenin kurulu güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi bu yıl güçlü bir büyüme kaydetti. Eylül ayı sonunda, güneş enerjisi kapasitesi yüzde 45,3 artışla 520 milyon kilovata, rüzgar enerjisi kapasitesi ise yüzde 15,1 artışla 400 milyon kilovata ulaştı. Çin'in toplam kurulu elektrik üretim kapasitesi ise yıllık yüzde 12,3 artışla 2,79 milyar kilovata ulaştı.

BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin'in yeşil kalkınma hamlesi sürerken, ülkenin kurulu güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi bu yıl güçlü bir büyüme kaydetti.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'ne göre, Eylül ayı sonunda ülkenin kurulu güneş enerjisi kapasitesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,3 artışla yaklaşık 520 milyon kilovata, kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi ise söz konusu döneme göre yüzde 15,1 artışla yaklaşık 400 milyon kilovata ulaştı.

Çin'in toplam kurulu elektrik üretim kapasitesi geçen ayın sonunda yıllık yüzde 12,3 artışla yaklaşık 2,79 milyar kilovat olmuştu.