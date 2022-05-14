Çin'in yerli yolcu uçağı, ilk teslimat için test uçuşunu tamamladı - Haberler

Çin'de devlete ait Çin Ticari Uçak Şirketinin (COMAC) geliştirdiği "C919" tipi yolcu uçağı, ilk teslimat öncesi test uçuşunu gerçekleşti.

COMAC'den yapılan açıklamaya göre, uçağın 3 saatlik test uçuşu bu sabah Şanghay'ın Pudong Havalimanı'nda yapıldı.

Açıklamada, uçağın testte tüm görevleri başarıyla yerine getirdiği, performansının ve genel durumunun iyi olduğu belirtilerek, "C919 yolcu uçağı, ilk müşteriye teslimi öncesinde test uçuşunu başarıyla tamamladı." ifadesi kullanıldı.

Boeing 737 ve Airbus 320 muadili olarak tasarlanan tek koridorlu yolcu uçaklarından 5'i bu yıl içinde ilk kez China Eastern Havayollarına teslim edilecek.

China Eastern, Mart 2021'de imzalanan anlaşmayla uçakları tanesi 99 milyon dolara satın almak için COMAC ile anlaşmaya varmıştı.

China Eastern, uçakları Şanghay Pudong Havalimanı'ndan Pekin, Guangcou, Şıncın ve Çıngdu şehirlerine yapılacak iç hat uçuşlarında kullanmayı planlıyor.

Şirket uçak için bugüne dek 28 hava yolu şirketinden toplam 815 adet sipariş alındığını bildirdi.

Boeing ve Airbus'un "duapolünü" kırabilir

Dünyada sivil havacılık sektöründe en yaygın kullanılan uçak tipi olan "orta mesafe" yolcu uçağının piyasaya sürülmesiyle Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki küresel yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Devlet Başkanı Şi Cinping, 2017'de Çin Ulusal Halk Kongresine (ÇUHK) sunduğu raporda, C919'un, diğer bilimsel ve teknik ilerlemelerle birlikte "Çin'in yeni kalkınma modelinin motoru olacağı" umudunu dile getirmişti.

COMAC tarafından ilk kez 2008'de geliştirilmeye başlanan C919, ülkenin Boeing ve Airbus'ın sattığı uçaklara bağımlılığını azaltmayı hedeflese de jet motoru ve kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketleri tarafından üretildiğinden bütünüyle yerli niteliğini taşımıyor.

Pekin ile Washington ilişkilerindeki gerilimlerin ardından ABD, Çin'e havacılık ürünleri satılmasına yönelik denetimi artırmış durumda.

Önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde General Electric'in COMAC'a C919'da kullanılan LEAP jet motorlarının satışını durdurması gündeme gelmiş, Trump'ın ABD şirketlerinin Çin'e jet motoru ve diğer parçaların satışının engellenmemesi gerektiğine yönelik görüşünün ardından ihracat lisansına onay verilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı, 14 Ocak 2021'de aralarında Çin'in en büyük akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi'nin ve COMAC'nin bulunduğu dokuz şirketi "ordu bağlantılı şirketler" listesine almıştı.