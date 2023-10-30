Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Yüzde 93 Arttı

Çin'in yeni eklenen kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi yılın ilk dokuz ayında 172 milyon kilovata ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 93 artış kaydetti. Bu artış, ülkenin yeşil kalkınmayı teşvik etme kararlılığını yansıtıyor.

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'in yeni eklenen kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi yılın ilk dokuz ayında 172 milyon kilovata ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 93 artış kaydetti. Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre bu artış, ülkenin yeşil kalkınmayı teşvik etme kararlılığını yansıtıyor.

İdareye göre bu rakam, söz konusu dönemde ülkenin yeni eklenen toplam kurulu enerji üretim kapasitesinin yüzde 76'sını oluşturdu.

Eylül sonu itibarıyla ülkenin toplam kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi 1,38 milyar kilovata ulaşarak, ülkenin toplam kurulu enerji üretim kapasitesinin yüzde 49,6'sını oluşturdu ve kurulu kömür yakıtlı enerji kapasitesini aştı.

Genel toplam içinde kurulu hidroelektrik kapasitesi 419 milyon kilovat, kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi 400 milyon kilovat, kurulu fotovoltaik enerji kapasitesi 521 milyon kilovat ve kurulu biyokütle enerjisi kapasitesi 43 milyon kilovat olarak kaydedildi.