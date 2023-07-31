Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Kömürü Geçti

Çin'in kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi, kömürden elektrik üretim kapasitesini aşarak 1,32 milyar kilovata ulaştı. Bu kapasite, ülkenin toplam elektrik üretim kapasitesinin yüzde 48,8'ini oluşturuyor.

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Enerji İdaresi'nden (NEA) Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, ülkenin kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi Haziran sonu itibarıyla 1,32 milyar kilovata ulaşarak kömürden elektrik üretim kapasitesini aştı.

Enerji İdaresi, bu rekor kapasitenin Haziran sonunda ülkenin toplam kurulu elektrik üretim kapasitesinin yüzde 48,8'ini oluşturduğunu açıkladı.

Enerji İdaresi verileri, Çin'deki toplam kurulu elektrik üretim kapasitesinin Haziran sonunda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artışla 2,71 milyar kilovata ulaştığını gösterdi.

Toplam kurulu kapasite içinde kurulu hidroelektrik kapasitesi 418 milyon kilovat, rüzgar kapasitesi 389 milyon kilovat, fotovoltaik kapasitesi 470 milyon kilovat ve biyokütle kapasitesi 43 milyon kilovat olarak gerçekleşti.¦