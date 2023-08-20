Çin'in yenilenebilir enerji kapasitesi ilk 7 ayda yüzde 11,5 arttı

Çin'de yenilenebilir enerji kapasitesi, ilk 7 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artış gösterdi.

Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, ocak-temmuz döneminde yeni kurulan güneş enerjisi kapasitesi yıllık bazda yüzde 42,9 artarak 490 milyon kilovata, yeni kurulan rüzgar enerjisi kapasitesi ise yüzde 14,3 artışla 390 milyon kilovata ulaştı.

Söz konusu dönemde toplam kurulu kapasite ise yüzde 11,5 artışla 2,74 milyar kilovata çıktı.

Çin'in son yıllarda yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarına hız verdiği gözleniyor. Ülke, iklim hedefleri kapsamında karbon emisyonlarını 2030'dan itibaren azaltmayı ve 2060'ta "karbon nötr" olmayı hedefliyor.