Çin'in Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda 30.000'den Fazla Sefer Gerçekleştirildi

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi yetkilileri, demiryolu-denizyolu intermodal trenlerin 2017'de hizmete giren Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda 30.000'den fazla sefer yaptığını duyurdu. Koridor, Çin'in batısında yer alan eyalet düzeyindeki bölgeler ile ASEAN ülkeleri arasında ticari ve lojistik bir geçiş konumunda bulunuyor.

NANNİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi yetkilileri Pazar günü yaptıkları açıklamada, demiryolu-denizyolu intermodal trenlerin 2017'de hizmete giren Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda 30.000'i aşkın sefer yaptığını duyurdu.

110 adet mal konteyneri taşıyan bir demiryolu-denizyolu intermodal treni, Pazar günü Guangxi'deki Qinzhou demiryolu konteyner merkez istasyonundan yola çıktı. Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesine gidecek olan tren, 30.000'inci seferi gerçekleştiriyor.

Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, Çin'in batısında yer alan eyalet düzeyindeki bölgeler ile ASEAN ülkeleri tarafından ortaklaşa inşa edilen ticari ve lojistik bir geçiş konumunda bulunuyor. Demiryolu-denizyolu intermodal trenler faaliyete girdiğinden bu yana sefer sayıları sürekli artarken, yıllık kargo hacmi de büyümeye devam etti.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve diğer ülkelerden Kamboçya pirinci, Tayland hindistan cevizi ve Brezilya donmuş sığır eti gibi giderek artan çeşitlilikteki ürünler bu koridor yoluyla Çin pazarına giriş yaptı. Guangxi Beibu Körfezi Uluslararası Taşımacılık Geliştirme Limited Şirketi'nden Li Hongfeng, demiryolu-denizyolu intermodal taşımacılık aracılığıyla Çin'in yeni enerjili ürünleri, yeni malzemeleri, mekanik ve elektrikli ürünlerinin de yurtdışına gönderildiğini söyledi.

Koridor an itibarıyla Çin'de 18 eyalet düzeyindeki bölgede bulunan 69 kentteki 138 istasyonda hizmet veriyor.