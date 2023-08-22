Çin'in yeni kalkınma faktörleri ekonomik canlılığını artırıyor

Çin'in yeni kalkınma faktörleri, ülkenin ekonomik canlılığına ve inovasyon kabiliyetine katkı sağlıyor. Ulusal İstatistik Bürosu'nun derlediği yeni büyüme faktörü endeksi, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 28,4 artarak 766,8 seviyesine yükseldi. Çin, internet ekonomisi ve inovasyon kabiliyetini artırmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

BEİJİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in yeni kalkınma faktörleri ivme kazanarak ülkenin ekonomik canlılığına ve inovasyon kabiliyetine katkı sağladı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) derlediği yeni büyüme faktörü endeksi, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 28,4 artarak 766,8 seviyesine yükseldi.

2014 yılını taban yıl ve 100 puanı taban değer olarak alan endeks, yeni sektörlerin, yeni iş biçimlerinin ve yeni modellerin canlılığını ölçüyor. Endekste ayrıca internet ekonomisi, inovasyon kabiliyeti, ekonomik canlılık, bilgi seviyesi ve endüstriyel güncelleme gibi alt endeksler de bulunuyor.

2022 yılında tüm alt endekslerde artış kaydedilirken, internet ekonomisi alt endeksi bir önceki yıla göre yüzde 39,6 artarak endeksin büyümesine yüzde 91,6'lık büyük bir katkı sağladı.

NBS'ye göre dijital ekonomideki üstünlüğünü artırmak isteyen Çin, son dönemde internet altyapısını iyileştirmenin yanı sıra dijital ve gerçek ekonomilerin entegrasyonunu derinleştirme çabalarını hızlandırdı.