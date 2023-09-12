Çin'in Yeni Enerjili Araç İhracatı Hızla Artıyor

Çin'in yeni enerjili araç ihracatı, sektörün hızlı genişleme göstermesiyle 2023'ün ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110 artış gösterdi. Tamamen elektrikli araç ihracatı yüzde 120 artarken, plug-in hibrit elektrikli araç ihracatı yüzde 73,5 arttı.

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin'in yeni enerjili araç ihracatı, sektörün hızlı genişleme göstermesiyle 2023'ün ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110 artış gösterdi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre söz konusu dönemde 727.000 yeni enerjili araç ihraç edildi.

Birliğe göre tamamen elektrikli araç ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120 artışla 665.000 adede ulaşırken, plug-in hibrit elektrikli araç ihracatı yüzde 73,5 artışla 62.000 adede çıktı.

Çin'in ilk sekiz aydaki otomobil ihracatı yıllık bazda yüzde 61,9 artışla 2,94 milyon adet olarak gerçekleşti. Binek araç ihracatı yıllık yüzde 69,8, ticari araç ihracatı ise yüzde 31,1 artış gösterdi.