Çin'in Yanji kentinde kahve sektörü büyüyor

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde bulunan Yanji kentinde kahve sektörü hızla büyüyor ve yerel ekonomiye canlılık katıyor. Kentteki kafe sayısı giderek artarken, çevrimiçi kahve satışları da önemli ölçüde artış gösteriyor. Turistler de Yanji'ye kafeleri deneyimlemek için geliyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde bir sınır kenti olan Yanji'de kahve sektörü büyürken yerel ekonomiye de canlılık getiriyor.

Kahve son yıllarda Yanji'de giderek artan bir popülerliğe kavuştu. 680.000 kişinin yaşadığı şehirde yaklaşık 600 kafe bulunuyor.

SES 1 (Çince): ZHANG YANHUİ, Kafe sahibi:

"Nüfus ve kentsel alan dikkate alındığında Yanji kentinde kafelerin nüfuz oranı çok yüksek. Kentte kahveye büyük talep var."

İstatistiklere göre bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, Çin'de önemli bir gıda teslimat platformu olan Meituan üzerinden kentte gerçekleştirilen çevrimiçi kahve ürünleri satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.256 oranında artış gösterdi.

SES 2 (Çince): YU ZİWEİ, Turist:

"Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Suzhou kentinden geliyorum. Kent hakkında son derece iyi bir izlenim edindim. Son yıllarda kahve son derece popüler olmuş. Caddelerde çok sayıda kafe var, öyle ki sütlü çay satan dükkanlardan bile çoklar. Bence insanlar buradaki ortamı deneyimlemek için kafelere geliyor."

SES 3 (Çince): Lİ XİANGYİNG, Kafe sahibi:

"Yanji artık bir turist kenti. Kent, lezzetli yemeklerin yanı sıra çeşitli kültürel unsurları birleştirerek ziyaretçilere daha özgün deneyimler sunuyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yanji'den bildiriyor. (XHTV)