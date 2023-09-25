Çin'in Xi'an kentindeki Uluslararası Limanı, Chang'an Çin-Avrupa yük treni hizmetiyle büyüyor

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinden hareket eden 260'tan fazla BYD yeni enerjili araç yüklü bir Chang'an Çin-Avrupa yük treni, 26 Nisan 2023. (Fotoğraf: Shao Rui/Xinhua)

Xİ'AN, 25 Eylül (Xinhua) -- Chang'an Çin-Avrupa yük treni hizmeti, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni önerdiği 2013 yılında başlatıldı.

Chang'an Çin-Avrupa yük trenlerinin başlangıç istasyonu olan Xi'an Uluslararası Limanı geçtiğimiz on yılda küçük bir kargo istasyonundan uluslararası bir lojistik merkezine dönüştü.

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaleti'nin Xi'an kentinde bulunan Xi'an Uluslararası Limanı'nın havadan çekilmiş görüntüsü, 7 Eylül 2023. (Fotoğraf: Shao Rui/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinden hareket eden Chang'an Çin-Avrupa yük treni, 7 Eylül 2023. (Fotoğraf: Shao Rui/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde yer alan Xi'an Uluslararası Limanı'ndaki bir hizmet merkezinde çalışan görevliler, 7 Eylül 2023. (Fotoğraf: Shao Rui/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaleti'nin Xi'an kentinde bulunan Xi'an Uluslararası Limanı'nın havadan çekilmiş görüntüsü, 7 Eylül 2023. (Fotoğraf: Shao Rui/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaleti'nin Xi'an kentinde bulunan Xi'an Uluslararası Limanı'nın havadan çekilmiş görüntüsü, 7 Eylül 2023. (Fotoğraf: Shao Rui/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Xi'an Uluslararası Limanı yakınlarındaki görüntü cihazları üreten bir şirkette ürünleri yükleyen işçiler, 17 Mart 2023. (Fotoğraf: Shao Rui/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Xi'an Uluslararası Limanı'nda ithal ürünleri kontrol eden gümrük memurları, 11 Eylül 2023. (Fotoğraf: Shao Rui/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Xi'an Uluslararası Limanı aracılığıyla yurt dışından ithal edilen unu forklift kullanarak boşaltan bir işçi, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Shao Rui/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Xi'an Uluslararası Limanı yakınlarındaki bir üretim hattında çamaşır makinelerinin montajını yapan elektrikli cihaz şirketinin çalışanı, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Shao Rui/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinde bulunan Xi'an Uluslararası Limanı'nın havadan çekilmiş görüntüsü, 7 Eylül 2023. (Fotoğraf: Shao Rui/Xinhua)