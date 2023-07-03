Çin'in ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımları arttı

Çin'in ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımları 2023'ün ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,7 artış gösterdi. Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, sektördeki toplam sabit varlık yatırımları dönem boyunca 1,4 trilyon yuan olarak gerçekleşti.

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımları 2023'ün ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,7 artış gösterdi.

Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, sektördeki toplam sabit varlık yatırımları dönem boyunca 1,4 trilyon yuan (yaklaşık 193,75 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Özellikle yol inşaatı yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artışla 1,1 trilyon yuana ulaştı. Su yollarının geliştirilmesi için ise 73,4 milyar yuan tutarında yatırım yapıldı. Bu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,3 artış anlamına geliyor.

Yalnızca Mayıs ayında, Çin'in ulaştırma sabit varlık yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artışla 337,3 milyar yuana ulaşırken, karayolu yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 ve suyolu yatırımları yüzde 31,9 artış kaydetti.