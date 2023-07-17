Çin'in Tüketim Malları Perakende Satışları Arttı

Çin'in tüketim mallarının perakende satışları bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,2 arttı. Sadece Haziran ayında ise perakende satışlar yüzde 3,1 artış gösterdi.

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in tüketim mallarının perakende satışları bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,2 arttı, ilk çeyreğe göre ise 2,4 yüzde puan yükseldi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre sadece Haziran ayında perakende satışlar 2022'nin Haziran ayına göre yüzde 3,1 artış gösterdi.

NBS, ülkenin tüketim mallarının perakende satışlarının ilk yarıda yaklaşık 22,76 trilyon yuan (yaklaşık 3,19 trilyon ABD doları) olduğunu kaydetti.