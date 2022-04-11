Çin'in Tüketici Fiyat Endeksi Mart'ta Yüzde 1,5 Artış Gösterdi

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) — Bu oran Şubat'ta kaydedilen yıllık yüzde 0,9'luk artışı geride bıraktı. NBS'nin kıdemli istatistikçisi Dong Lijuan, veriler kalemlere ayrıldığında gıda fiyatlarının yıllık yüzde 1,5 düştüğünü ve bu düşüşün tüketici fiyat endeksini 0,28 yüzde puan aşağı çektiğini söyledi. Çin'de bir temel gıda maddesi olan domuz etinin fiyatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,4'lük düşüş görüldü. Bir önceki ay domuz etinin fiyatında yüzde 42,5 düşüş kaydedilmişti. Öte yandan verilere göre Şubat ayında yüzde 0,1 artan taze sebze fiyatları, geçen ay yüzde 17,2'lik artış sergiledi.

Dong, gıda dışı ürünlerin fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 2,2 artarak tüketici fiyat endeksinin artışına yaklaşık 1,77 yüzde puan katkı yaptığını dile getirdi. Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek tüketici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 yükselişle bir önceki aya göre aynı seviyede kaldı. Pazartesi günü yayımlanan verilere göre ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksiyse (ÜFE) Mart'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artış gösterdi.

Xinhua / Ekonomi