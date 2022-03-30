Çin'in Ticari Bankaları Yılın İlk Yarısında Yüzde 10 Kar Artışı Bekliyor

BEIJING, 30 Mart (Xinhua) — BOC Araştırma Enstitüsü, yılın ikinci çeyreğine ilişkin ekonomik ve finansal görünüm raporunda, bankacılık sektörünün bu yılın ilk yarısında büyüme ivmesini sürdüreceğini, varlıklarının ve borçlarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,5 civarında artacağını kaydetti.

Ticari bankaların varlık kalitesinin iyileşmeye devam edeceğinin kaydedildiği rapora göre, takipteki kredi oranının yaklaşık yüzde 1,72'ye gerilemesi ve takipteki kredi bakiyesinde küçük bir artış görülmesi bekleniyor.

Raporda, 2022'de kredi desteğinin imalat sektörüne, yeşil endüstrilere, devlet destekli kiralık konutlara ve yaşlı hizmetlerine verilen önceliklerle reel ekonominin kilit alanlarına odaklanacağı belirtildi. Raporda ayrıca, imalat sektörüne yönelik orta ve uzun vadeli kredilerin yıllık yüzde 30'dan fazla artması beklenirken, yüksek teknoloji imalat sanayisi için daha hızlı bir büyüme öngörüldüğü belirtildi.

Xinhua / Ekonomi