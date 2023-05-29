Çin'in Ticari Araç Satışları İlk Dört Ayda Yüzde 8,8 Arttı

Çin'deki ticari araç satışları yılın ilk dört ayında yıllık yüzde 8,8 artışla yaklaşık 1,29 milyon adede yükseldi. Binek ticari araç satışları aynı dönemde yıllık yüzde 18,7 artışla 138.000 adede ulaşırken, hem yolcu otobüsleri hem de hafif otobüsler çift haneli büyüme kaydetti.

Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletine bağlı Qingdao'daki bir otomobil üretim fabrikasındaki işçi, üretim hattından inmeden önce bir aracı inceliyor, 14 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Jingang/Xinhua)

BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin'deki ticari araç satışları yılın ilk dört ayında yıllık yüzde 8,8 artışla yaklaşık 1,29 milyon adede yükseldi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,7 artışla yaklaşık 1,15 milyon adet kamyon satıldı.

Binek ticari araç satışları aynı dönemde yıllık yüzde 18,7 artışla 138.000 adede ulaşırken, hem yolcu otobüsleri hem de hafif otobüsler çift haneli büyüme kaydetti.

Çin'in ticari araç satışları yalnızca Nisan ayında yıllık yüzde 60,5 artışla 348.000 adede ulaştı.