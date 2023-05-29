Çin'in Ticari Araç Satışları İlk Dört Ayda Yüzde 8,8 Arttı
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Çin'deki ticari araç satışları yılın ilk dört ayında yıllık yüzde 8,8 artışla yaklaşık 1,29 milyon adede yükseldi. Binek ticari araç satışları aynı dönemde yıllık yüzde 18,7 artışla 138.000 adede ulaşırken, hem yolcu otobüsleri hem de hafif otobüsler çift haneli büyüme kaydetti.
BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin'deki ticari araç satışları yılın ilk dört ayında yıllık yüzde 8,8 artışla yaklaşık 1,29 milyon adede yükseldi.
Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,7 artışla yaklaşık 1,15 milyon adet kamyon satıldı.
Binek ticari araç satışları aynı dönemde yıllık yüzde 18,7 artışla 138.000 adede ulaşırken, hem yolcu otobüsleri hem de hafif otobüsler çift haneli büyüme kaydetti.
Çin'in ticari araç satışları yalnızca Nisan ayında yıllık yüzde 60,5 artışla 348.000 adede ulaştı.