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Çin'in Ticari Araç Satışları Arttı

Çin'in ticari araç satışları 2023'ün ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artarak yaklaşık 2,57 milyon adede yükseldi. Özellikle otobüs satışları yüzde 23,9 oranında artarken, kamyon satışları yüzde 15,5 artış kaydetti. Yurtiçi ticari araç satışları ise yüzde 13,4 artarak 2,08 milyon adede ulaştı. Ayrıca, söz konusu dönemde 486.000 ticari araç ihraç edildi.