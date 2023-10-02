Çin'in Ticari Araç Satışları Arttı
Çin'in ticari araç satışları 2023'ün ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artarak yaklaşık 2,57 milyon adede yükseldi. Özellikle otobüs satışları yüzde 23,9 oranında artarken, kamyon satışları yüzde 15,5 artış kaydetti. Yurtiçi ticari araç satışları ise yüzde 13,4 artarak 2,08 milyon adede ulaştı. Ayrıca, söz konusu dönemde 486.000 ticari araç ihraç edildi.
BEİJİNG, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in ticari araç satışları 2023'ün ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artarak yaklaşık 2,57 milyon adede yükseldi.
Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre özellikle otobüs satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,9 oranında artarken, kamyon satışları ise yüzde 15,5 artış kaydetti.
Çin'in yurtiçi ticari araç satışları Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,4 artarak 2,08 milyon adede ulaştı.
Söz konusu dönemde, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 31,1 artışla 486.000 ticari araç ihraç edildi.