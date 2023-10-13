Çin'in Ticaret Hacmi Eylül Ayında Rekor Seviyeye Ulaştı

Çin'in toplam mal ithalatı ve ihracatı Eylül ayında iyileşmeye devam ederken, ticaret hacmi aylık bazda 2023'ün en yüksek seviyesine ulaştı.

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in toplam mal ithalatı ve ihracatı Eylül ayında iyileşmeye devam ederken, ticaret hacmi aylık bazda 2023'ün en yüksek seviyesine ulaştı.

Çin Gümrükler Genel İdaresi'nin Cuma günü açıkladığı verilere göre, dış ticaret hacmi geçen ay 3,74 trilyon yuana (yaklaşık 521 milyar ABD doları) ulaşarak üst üste ikinci ayda aylık bazda büyüme kaydetti.

İdare, yılın ilk üç çeyreğinde Çin'in mal ithalatı ve ihracatı toplamının 30,8 trilyon yuan olarak gerçekleştiğini belirtti.