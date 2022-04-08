Çin'in Tianjin Limanı'nın Konteyner Hacmi İlk Çeyrekte Rekor Kırdı - Haberler

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Çin'in Tianjin Limanı'nın Konteyner Hacmi İlk Çeyrekte Rekor Kırdı

Xinhua - Ekonomi
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Çin'in Tianjin Limanı'nın Konteyner Hacmi İlk Çeyrekte Rekor Kırdı

TİANJİN, 7 Nisan (Xinhua) — Limanın işletmecisinin verdiği bilgiye göre konteyner hacmine dair rakamlar, geçtiğimiz yıllardaki aynı dönemlerle karşılaştırıldığında liman için rekor seviyeye işaret etti. Kovid-19'un yeniden canlanmasının getirdiği olumsuz etkilere rağmen limanda faaliyetlerin sorunsuz işlemesi için bir dizi önleme ve kontrol önlemi uygulamaya sokuldu. Öte yandan, limanda bu yıl Avustralya'ya yeni bir deniz güzergahı […]

TİANJİN, 7 Nisan (Xinhua) — Limanın işletmecisinin verdiği bilgiye göre konteyner hacmine dair rakamlar, geçtiğimiz yıllardaki aynı dönemlerle karşılaştırıldığında liman için rekor seviyeye işaret etti. Kovid-19'un yeniden canlanmasının getirdiği olumsuz etkilere rağmen limanda faaliyetlerin sorunsuz işlemesi için bir dizi önleme ve kontrol önlemi uygulamaya sokuldu. Öte yandan, limanda bu yıl Avustralya'ya yeni bir deniz güzergahı ile yeni deniz-demiryolu ulaştırma hizmetleri de kullanıma alındı. Limanlar, ekonomik kalkınmanın önemli birer göstergesi. Bohai Denizi'nin kıyısındaki Tianjin Limanı da Beijing-Tianjin-Hebei bölgesi için büyük öneme sahip bir gemicilik çıkış noktası. Tianjin Belediyesi'ndeki liman an itibariyle ticaret bağlarını 200'den fazla ülke ile bölgedeki 800'ün üzerinde limana genişleten 133'ten fazla kargo rotasına sahip.

Xinhua / Ekonomi

Avustralya, Nisan, Liman, Ekonomi, Haberler

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