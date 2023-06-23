Çin'in Tianjin Limanı'nın dış ticareti arttı

Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin Limanı'nın dış ticareti 2023'ün ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artışla 812,1 milyar yuana (yaklaşık 113,1 milyar ABD doları) ulaştı.

TİANJİN, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin Limanı'nın dış ticareti 2023'ün ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artışla 812,1 milyar yuana (yaklaşık 113,1 milyar ABD doları) ulaştı.

Tianjin Gümrüğü'ne göre, Ocak-Mayıs ayları arasında limanın Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,4 artışla 127,08 milyar yuan olarak gerçekleşti ve bu büyüme oranı ASEAN'ın limanın başlıca ticari ortakları arasında en üst sıradaki yerini korudu.

Gümrükten yapılan açıklamada özel işletmelerin, toplam ticaret hacmine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4 artışla 448,23 milyar yuan katkıda bulunduğu belirtildi.

Liman, uçak ithalatında Çin limanları arasında ilk sırada yer aldı. Gümrükten yapılan açıklamaya göre söz konusu dönemde toplam 46 uçak ithal edilirken, bu sayı geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki kat artışa işaret ediyor.

Limanda ayrıca soya fasulyesi ve dondurulmuş ürün ithalatında da artış görüldü.

Limandaki otomobil ve otomobil parçaları ihracatı ise sırasıyla yüzde 40,2 ve yüzde 45,5 oranında güçlü bir artış gösterdi.