Çin'in Tianjin kenti uluslararası tüketim merkezi olmak için beş yıllık eylem planı açıkladı

Tianjin kenti, uluslararası bir tüketim merkezi haline gelmek için beş yıllık eylem planını açıkladı. Plan kapsamında kent, küresel tüketim kaynakları için bir buluşma noktası ve uluslararası tüketim ve yerli turizm merkezi haline gelecek.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan bir alışveriş merkezindeki restoranda yılbaşı tatilinin ilk gününde vakit geçiren insanlar, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zhao Zishu/Xinhua)

TİANJİN, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kenti, kendisini uluslararası bir tüketim merkezi haline getirme çabalarını hızlandırmak amacıyla beş yıllık eylem planı açıkladı.

24 temel görevin yer aldığı plana göre Tianjin beş yıl içinde küresel tüketim kaynakları için bir buluşma noktası ve uluslararası tüketim ve yerli turizm merkezi haline gelecek.

Plana göre, Tianjin'in yıllık toplam tüketici malları perakende satış rakamı 2025'e kadar 500 milyar yuanı (yaklaşık 70,3 milyar ABD doları) aşacak ve kenti her yıl 300 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret edecek. 2027 yılına kadar ise, tüketici mallarının yıllık toplam perakende satışları 2022 rakamını ikiye katlayacak ve belediyeyi yılda 320 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret edecek.

Tianjin, bu hedeflere ulaşmak için önemli iş bölgeleri oluşturmak, uluslararası fuar etkinlikleri düzenlemek, projeye destek verecek tesisleri geliştirmek ve kaliteli hizmet sağlamak gibi bir dizi tedbir alacak.

Çin, 2021'de uluslararası tüketim merkezlerine dönüştürülecek ilk kentlerin Shanghai, Beijing, Guangzhou, Tianjin ve Chongqing olacağını duyurmuştu.