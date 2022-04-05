Çin'in Telekom Sektörü Yılın İlk İki Ayında İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) — Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, birleşik endüstriyel gelir yıllık yüzde 9 artışla 258,6 milyar yuana (yaklaşık 40,72 milyar ABD doları) ulaştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre 3,2 yüzde puan daha hızlı bir artış anlamına geliyor. Büyük veri, bulut bilişim, internet veri merkezleri ve Nesnelerin İnterneti gibi gelişmekte olan iş alanlarında hızlı bir genişleme kaydedildi. Çin'in üç telekom devi olan China Telecom, China Mobile ve China Unicom'un söz konusu iş alanlarındaki ticari geliri yıllık yüzde 34,1 artışla 50,8 milyar yuana ulaştı.

Yapılan analize göre, bulut bilişim hizmetlerinin gelirleri yıllık yüzde 124,6 artarken, büyük veri gelirleri yüzde 58 ve Nesnelerin İnterneti gelirleri yüzde 21,9 arttı. 5G baz istasyonlarının yapımında da istikrarlı ilerleme kaydedildi. Şubat ayının sonunda, Çin'de yılın ilk iki ayında inşa edilen 81.000 5G baz istasyonu ile Çin'deki toplam 5G baz istasyonu sayısı 1,5 milyonu aştı.

Xinhua / Ekonomi