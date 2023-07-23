Çin'in Tarım Ürünleri Ticareti İlk Yarıda Arttı
Ekonomi Haberleri
Çin'de tarım ürünlerinin dış ticareti yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 arttı. Çin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na göre ülkenin tarım ürünleri ithalatı ve ihracatı yılın ilk yarısında 171,76 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Tarım ürünlerinin ithalatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artarak 124,05 milyar ABD doları oldu. Veriler ayrıca, Çin'de tarım ürünleri için yılın ilk yarısındaki ticaret açığının, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 artışla 76,34 milyar ABD doları olduğunu gösterdi.
BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de tarım ürünlerinin dış ticareti yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 arttı.
Çin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na göre ülkenin tarım ürünleri ithalatı ve ihracatı yılın ilk yarısında 171,76 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.
Bakanlık, Çin'de tarım ürünleri ihracatının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artarak 47,71 milyar ABD dolara ulaştığını açıkladı.
Tarım ürünlerinin ithalatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artarak 124,05 milyar ABD doları oldu.
Veriler ayrıca, Çin'de tarım ürünleri için yılın ilk yarısındaki ticaret açığının, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 artışla 76,34 milyar ABD doları olduğunu gösterdi.