Çin'in Tarım Ürünleri Ticareti İlk Yarıda Arttı

Çin'de tarım ürünlerinin dış ticareti yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 arttı. Çin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na göre ülkenin tarım ürünleri ithalatı ve ihracatı yılın ilk yarısında 171,76 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Tarım ürünlerinin ithalatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artarak 124,05 milyar ABD doları oldu. Veriler ayrıca, Çin'de tarım ürünleri için yılın ilk yarısındaki ticaret açığının, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 artışla 76,34 milyar ABD doları olduğunu gösterdi.