Çin'in Tarım Ürünleri Dış Ticareti Büyümeye Devam Ediyor

Çin'in tarım ürünleri dış ticareti bu yılın ilk 10 ayında istikrarlı büyümesini sürdürdü. Ülkenin tarım ürünleri ihracatı artarken, ithalatı da yükseldi.

BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in tarım ürünleri dış ticareti bu yılın ilk 10 ayında istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, söz konusu dönemde ürünlerin toplam ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 artarak 275,75 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Dağılıma bakıldığında, ülkenin tarım ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 artarak 80,41 milyar dolara yükselirken, ithalatı ise yüzde 1,5 artarak 195,34 milyar dolara ulaştı.

Verilere göre, Çin'in tarım ürünleri dış ticaret açığı geçen yıla kıyasla yüzde 2,4 artarak 114,93 milyar dolar oldu.