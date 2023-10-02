Çin'in Tarım Ürünleri Dış Ticareti Arttı

Çin'in tarım ürünleri dış ticareti bu yılın ilk sekiz ayında bir önceki yıla göre yüzde 2,8 artış gösterdi. Ülkenin tarım ürünleri ihracatı yüzde 0,2 artarken, ithalat değeri ise yüzde 4 arttı.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Pu'er kentinde bulunan Jingmai Dağı'ndaki eski bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan bir çiftçi, 19 Eylül 2023. (Fotoğraf: Tang Rufeng/Xinhua)

BEİJİNG, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in tarım ürünleri dış ticareti bu yılın ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 artış gösterdi.

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na göre söz konusu dönemde ülkenin tarım ürünleri ihracat ve ithalatının toplam değeri 225,39 milyar ABD dolarına ulaştı.

Ayrıntılı incelendiğinde, ülkenin tarım ürünleri ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 0,2 artarak 63,9 milyar dolar olurken, ithalat değeri ise yüzde 4 artarak 161,49 milyar dolara ulaştı.

Veriler, söz konusu dönemde ülkenin tarım ürünleri ticaret açığının yıllık bazda yüzde 6,6 artarak 97,59 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini gösterdi.