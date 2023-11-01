Çin'in Tarım Ürünleri Dış Ticareti 2023 Yılında Arttı

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, 2023 yılının ilk üç çeyreğinde ülkenin tarım ürünleri dış ticaretinin yıllık yüzde 1,4 artışla 251,03 milyar ABD dolarına ulaştığını açıkladı. Çin'in tarım ürünleri ihracatı ise geçen yıla göre yüzde 0,4 artışla 72,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, ülkenin tarım ürünleri dış ticaretinin, 2023 yılının ilk üç çeyreğinde yıllık yüzde 1,4 artışla 251,03 milyar ABD dolarına ulaştığını bildirdi.

Bakanlık verilerine göre Çin'in tarım ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artışla 72,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Veriler, Çin'in söz konusu ürünlerin ithalatının yıllık yüzde 1,8 artışla 178,83 milyar dolar olduğunu ortaya koydu.

Ülkenin tarım ürünleri açısından dış ticaret açığıysa söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,9 artarak 106,63 milyar dolar oldu.