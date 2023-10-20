Çin'in Taicang kenti Alman yatırımlarına ev sahipliği yapıyor

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Taicang kenti, yaklaşık 500 Alman şirketine ve 6 milyar ABD dolarını aşan Alman yatırımlarına ev sahipliği yapıyor. Taicang, lojistik açıdan avantajlı bir konumda bulunuyor ve Alman şirketlerinin büyümesini kolaylaştırmak için çeşitli önlemler alıyor.

1. Taicang kentinden çeşitli görüntüler

3. Taicang kentinden çeşitli görüntüler

Yaklaşık 500 Alman şirketine ve 6 milyar ABD dolarını aşan Alman yatırımlarına ev sahipliği yapan Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Taicang kenti, "Küçük Almanya" adıyla anılıyor.

İlçe düzeyindeki kentin ilk 100 Alman yatırımcıyı çekmesi, 1990'lı yılların başından itibaren 14 yıl sürmüştü. Ancak 2018'de 300 olan yatırımcı sayısının 400'e yükselmesi sadece üç yıl aldı.

Shanghai kentine 50 kilometreden daha yakın bir mesafede bulunan Taicang, birçok Alman şirketi için lojistik açıdan gözde bir konumda yer alıyor. Taicang Limanı da şirketlerin hammadde ve ürün ithalatı ve ihracatı için daha elverişli ve ekonomik lojistik imkanlar sunuyor.

"Biz ilk olarak Shanghai'da başlamıştık. Daha sonra 2012 yılında Taicang'a taşınmaya karar verdik. O zamanlar Taicang'da halihazırda çok sayıda Alman şirketi vardı. Taicang'ın iyi bir iş ortamı sağladığı, giderek daha bariz şekilde görülüyor.

Buraya rahatlıkla yerleşebiliyorsunuz. Burası sürekli yardım isteyip bir engelle karşılaştığınız, nasıl devam edeceğinizi bilemediğiniz bir yer değil. Hatta tam tersi. Taicang'da halihazırda yerleşik 500 kadar Alman işletmesi bulunuyor. Biz esas olarak bir Alman topluluğuyuz."

Son 30 yılda Taicang'daki Alman şirketlerinin yüzde 90'ından fazlası yatırımlarını artırdı ya da üretimlerini genişletti. Yerel yönetimin verilerine göre, Alman işletmeler kentin yıllık gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 8'ni oluşturdu.

Veriler Taicang'daki Alman şirketlerinin başarısını vurgularken, kentin bu şirketlerin büyümesini kolaylaştırma yönündeki kararlılığını da gösteriyor.

Kent yönetimi, idari onay prosedürlerini yüzde 70 oranında azalttı ve başvurular için kontrol listelerini yüzde 72 oranında hafifletti.

Taicang, geçtiğimiz 30 yılda Almanya ile ortaklığını sürekli olarak güçlendirirken, ekonomik işbirliğini de kültür, eğitim ve spor gibi daha geniş alanları kapsayacak şekilde genişletti.

Taicang kenti 10 yılı aşkın bir süredir bira festivalleri, maratonlar ve Çin-Alman sanat sergileri gibi etkinlikler düzenliyor. Almanya'nın meşhur "ikili meslek eğitimi" sisteminin de Taicang kentine tam uyum sağlamasıyla kent, Almanlar için giderek daha cazip bir ikamet yeri haline geliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Taicang'dan bildiriyor. (XHTV)