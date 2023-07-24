Çin'in STAR Piyasası, Yenilikçi Dönüşümü İlerletmeye Devam Ediyor

Çin'in STAR piyasası olarak bilinen Nasdaq tarzı bilim ve teknoloji inovasyonu kurulu, ilgili alanlara daha fazla sermaye yönlendirerek Çin ekonomisinin yenilikçi dönüşümünü ilerletmeye devam etti. Kurulun 4. yıl dönümünü kutlamasıyla birlikte STAR piyasasının toplam değeri 6,41 trilyon yuana ulaştı. Kurulda listelenen şirketlerin tamamı stratejik yükselen sektörlerde ve yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Yüksek yatırım ve yüksek risklerle tanınan yenilikçi bilim ve teknoloji şirketleri, sermaye piyasasında daha fazla talep görüyor. Kurulun, sermaye piyasasını reel ekonomiye daha iyi hizmet verir hale getirdiği belirtiliyor.

Arşiv fotoğrafında Çin'in doğusundaki Shanghai kentine bağlı Pudong Yeni Bölgesi'nde bulunan Shanghai Borsası'nın dış cephesi görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua)

BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in STAR piyasası olarak bilinen Nasdaq tarzı bilim ve teknoloji inovasyonu kurulu, ilgili alanlara daha fazla sermaye yönlendirerek Çin ekonomisinin yenilikçi dönüşümünü ilerletmeye devam etti.

Kurul, Cumartesi günü kuruluşunun 4. yıl dönümünü kutladı. Shanghai Menkul Kıymetler Borsası verilerine göre Cuma günü itibarıyla 546 firmanın kayıtlı olduğu STAR piyasasının toplam değeri 6,41 trilyon yuana (yaklaşık 897,06 milyar ABD doları) ulaştı.

30 Haziran itibarıyla halka arz yoluyla 847,7 milyar yuan sermaye toplayan kurulda listelenen 542 şirketin tümü stratejik yükselen sektörlerde ve yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Çin Uluslararası Sermaye Limited Şirketi Araştırma Departmanı Genel Müdürü Li Qiusuo, "Yüksek yatırım ve yüksek risklerle tanınan yenilikçi bilim ve teknoloji şirketleri, sermaye piyasasında daha fazla talep görüyor" dedi. Li ayrıca bilim ve teknoloji inovasyon kurulunun, sermaye piyasasını reel ekonomiye daha iyi hizmet verir hale getirdiğini sözlerine ekledi.

2022'de kurulda listelenen şirketlerin toplam gelirlerinin ortalama yüzde 16'sına tekabül eden araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yatırımları, önceki yıla göre 3 yüzde puan artış sergiledi.

22 Temmuz 2019'da Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'nda açılan STAR piyasası, ülkenin inovasyon hamlesi ve sermaye piyasası reformunda çığır açıcı bir performans sergiledi.

Kurul, Çin ekonomisinin yenilikçi dönüşümünü kolaylaştırmak ve sermaye piyasasındaki kurumsal iyileştirmelerin yapılma yollarını araştırmak üzere yüksek teknoloji sektörlerindeki ve stratejik yükselen sektörlerdeki şirketleri destekleyecek şekilde tasarlandı.