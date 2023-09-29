Çin'in Soğuk Zincir Lojistik Sektörü İstikrarlı Büyümesini Sürdürdü

Çin'in soğuk zincir lojistik sektörü, güçlü politika desteğiyle yılın ilk sekiz ayında istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürdü. Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu (CFLP) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak-Ağustos döneminde soğuk zincir lojistiği miktarı yıllık yüzde 3,95 artışla 3,7 trilyon yuana ulaştı.

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin'in soğuk zincir lojistik sektörü güçlü politika desteğiyle yılın ilk sekiz ayında istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu (CFLP) Ocak-Ağustos döneminde toplam soğuk zincir lojistiği miktarının yıllık yüzde 3,95 artışla 3,7 trilyon yuana (yaklaşık 515,33 milyar ABD doları) ulaştığını bildirdi.

CFLP Başkan Yardımcısı Cui Zhongfu, ülkenin soğuk zincir lojistiğinin iyi işlediğini ve destekleyici politikaların kesintisiz olarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

Bu yılın Ocak ayından Ağustos ayına kadar, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı gibi departmanların katılımıyla soğuk zincir lojistiğiyle ilgili 28'den fazla ulusal düzeyde politika uygulamaya konuldu.