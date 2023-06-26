Çin'in Soğuk Zincir Lojistik Sektörü İlk 5 Ayda Büyüdü

Çin'in soğuk zincir lojistik sektörü yılın ilk beş ayında istikrarlı büyümesini sürdürdü. Toplam soğuk zincir lojistiği yıllık yüzde 4,1 artışla 2,65 trilyon yuana ulaştı. Çin'in soğuk zincir lojistik altyapısına yapılan toplam yatırım ve inşaat ise yüzde 6,6 artarak 14 milyar yuanı aştı.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Du'an Yao Özerk İlçesi'ndeki bir soğuk zincir işleme fabrikası görülüyor, 1 Aralık 2021. (Fotoğraf: Lu Boan/Xinhua)

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Sektör verilerine göre Çin'in soğuk zincir lojistik sektörü yılın ilk beş ayında istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'na göre, Ocak-Mayıs döneminde toplam soğuk zincir lojistiği yıllık yüzde 4,1 artışla 2,65 trilyon yuana (yaklaşık 369,11 milyar ABD doları) ulaştı.

Bu dönemde, Çin'in soğuk zincir lojistik altyapısına yapılan toplam yatırım ve inşaat, bir önceki yıla göre yüzde 6,6 artarak 14 milyar yuanı aştı.

Ülkede soğuk zincir dağıtım merkezlerinden hazır yemek soğuk zincir endüstri parklarına kadar soğuk zincir lojistik ihtiyaçları giderek çeşitleniyor.