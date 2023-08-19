Çin'in Sivil Havacılık Taşımacılığı Temmuz Ayında Genişledi

Çin'in sivil havacılık taşımacılığı, yaz seyahatine yönelik güçlü taleple birlikte Temmuz ayında genişlemeye devam etti. İdare'nin verilerine göre Temmuz ayında yaklaşık 62,43 milyon hava yolcusu seyahati gerçekleştirilerek bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 83,7 artış kaydedildi.

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Sivil Havacılık İdaresi'ne göre Çin'in sivil havacılık taşımacılığı, yaz seyahatine yönelik güçlü taleple birlikte Temmuz ayında genişlemeye devam etti.

İdare, sektörün toplam taşımacılık cirosunun geçen ay 11,37 milyar ton-kilometre olduğunu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67,1 arttığını ve 2019'un aynı döneminde kaydedilen seviyeyi ilk kez aştığını bildirdi.

İdare'nin verilerine göre Temmuz ayında yaklaşık 62,43 milyon hava yolcusu seyahati gerçekleştirilerek bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 83,7 artış kaydedildi. Böylece sivil havacılık sektöründe yeni bir aylık rekor kırılmış oldu.

Geçen ay gerçekleşen toplam hava seyahatleri içinde, iç hatlardaki yolcu seyahatleri Temmuz 2019'a göre yüzde 12,1 artarak yaklaşık 59,08 milyona ulaştı.