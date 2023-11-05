Çin'in Sinopec şirketi ve Katar Enerji LNG anlaşması imzaladı

Çin'in devlete ait enerji şirketi Sinopec ve Katar Enerji, 27 yıllık sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satış ve alım anlaşması yanı sıra bir ortak girişime sermaye katılımı için işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Katar Enerji, Sinopec'e her yıl 3 milyon ton LNG tedarik edecek.

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin'in devlete ait enerji şirketi Sinopec ve Katar Enerji, Cumartesi günü 27 yıllık sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satış ve alım anlaşmasının yanı sıra bir ortak girişime sermaye katılımına yönelik işbirliği anlaşması imzaladı.

Sinopec'ten yapılan açıklamaya göre anlaşma kapsamında Katar Enerji, Kuzey Sahası Güney (NFS) genişletme projesinden Sinopec'e her yıl 3 milyon ton LNG tedarik edecek.

Katar Enerji anlaşma kapsamında, NFS projesinde yıllık 6 milyon ton eşdeğer LNG üretim kapasitesine sahip bir ortak girişim şirketindeki yüzde 5'lik payını da Sinopec'e devredecek. Anlaşma Shanghai'da özel bir törenle imzalandı.

Katar dünyanın önde gelen LNG ihracatçılarından biri. Sinopec'e göre NFS genişletme projesiyle yılda 16 milyon ton üretim kapasitesine sahip iki yeni LNG üretim hattı inşa edilecek.