Çin'in Shenzhen kentinde Dijital RMB Sanayi Parkı faaliyete geçti

Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde inşa edilen Shenzhen Dijital RMB Sanayi Parkı, dijital bir renminbi (RMB) sanayi kümesi oluşturma amacıyla faaliyete geçti. Parka giren dokuz şirketin ilk grubu imza törenini tamamladı.

SHENZHEN, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki metropol kenti Shenzhen'de inşa edilen Shenzhen Dijital RMB Sanayi Parkı, Çarşamba günü resmen faaliyete geçti.

Sanayi parkı, dijital bir renminbi (RMB) sanayi kümesi oluşturma, ilgili şirketlerin büyümesini destekleme ve kapsamlı bir dijital RMB ekosistemi kurma amacıyla, hükümetin rehberliği ve pazar yönelimi yoluyla önde gelen işletmelerin itici ve yol gösterici rollerinden tam olarak yararlanmak üzere tasarlandı.

Hengbao Limited Şirketi ve Wuhan Tianyu Bilgi Endüstrisi Limited Şirketi de dahil olmak üzere parka girmesi planlanan dokuz şirketin ilk grubu, imza törenini aynı gün tamamladı.

Sanayi parkı, Shenzhen'in pilot bölgesi Luohu'yu dijital RMB uygulamasının bir tanıtım bölgesi haline getirme çabaları kapsamında geliştirildi.