Çin'in Shanxi eyaletinde konvansiyonel olmayan doğal gaz üretimi rekor kırdı

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde konvansiyonel olmayan doğal gaz üretimi 2023'ün ilk yarısında yıllık yüzde 5,7 artışla 6,82 milyar metreküpe ulaşarak yeni bir tarihi rekor kırdı. Eyalet, konvansiyonel olmayan doğal gaz kaynaklarına sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

TAİYUAN, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde konvansiyonel olmayan doğal gaz üretimi 2023'ün ilk yarısında yıllık yüzde 5,7 artışla 6,82 milyar metreküpe ulaşarak söz konusu dönem için yeni bir tarihi rekor kırdı.

Eyalet istatistik bürosu tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada Shanxi'nin, Çin'in önemli bir kömür eyaleti olduğu ve kömür yatağı metanı, sıkı kumtaşı gazı ve kaya gazı da dahil olmak üzere bol miktarda konvansiyonel olmayan doğal gaz kaynaklarına sahip olduğu ifade edildi.

Eyalette 2020 yılı sonunda toplam 1,06 trilyon metreküpten fazla konvansiyonel olmayan kanıtlanmış jeolojik doğal gaz rezervi birikmişti.

Eyaletin 14. beş yıllık kalkınma planında (2021-2025) Shanxi, ulusal çapta bir konvansiyonel olmayan doğal gaz üssü olmayı hedefliyor.

Son yıllarda Shanxi, konvansiyonel olmayan doğal gaz üretiminde hızlı bir artışa tanık oldu ve 2020'de 8,15 milyar metreküp olan üretim, yıllık ortalama 1,6 milyar metreküp civarında artışla 2022'de 11,33 milyar metreküpe yükseldi.