Çin'in Shanxi eyaletinde kömür yatağı metanı üretimi rekor seviyeye ulaştı

Çin'in kuzeyinde yer alan kömür zengini Shanxi eyaletinde 2023'ün ilk 8 ayında 7,16 milyar metreküp kömür yatağı metanı çıkarıldı. Eyalet istatistik bürosu, bunun Ocak-Ağustos dönemi için rekor düzeyde üretim anlamına geldiğini belirtti. Kömür yatağı metanının kullanılması, madencilikteki risklerin ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına, doğalgaz sıkıntısının hafifletilmesine yardımcı olabilir.

TAİYUAN, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan kömür zengini Shanxi eyaletinde 2023'ün ilk 8 ayında 7,16 milyar metreküp kömür yatağı metanı çıkarıldı. Eyalet istatistik bürosu, bunun Ocak-Ağustos dönemi için rekor düzeyde üretim anlamına geldiğini belirtti.

Shanxi'nin kömür yatağı metanı üretimi, bu yılın ilk 8 ayında ülkedeki toplam üretimin yaklaşık yüzde 81,8'ine karşılık geldi.

Kömürün bir yan ürünü olan kömür yatağı metanının kullanılması, madencilikteki risklerin ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına, doğalgaz sıkıntısının hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Çin'de zengin kömür yatağı metanı kaynaklarına sahip eyaletlerden biri olan Shanxi, ülkenin tahmini kömür yatağı metanı rezervlerinin yaklaşık üçte birine sahip. 2022'nin sonu itibarıyla eyaletin kanıtlanmış kömür yatağı metanı rezervleri, 760 milyar metreküpü geçti.

Shanxi, kömür madenciliği yerine gaz madenciliğini önceleyen ve gaz ve kömür madenciliğini entegre ederek Çin'in yüksek gaz konsantrasyonlarına sahip kömür madenlerinde güvenli üretime yönelik yeni bir model sağlayan bir kömür madeni gaz yönetimi modelini test etmeye başladı.