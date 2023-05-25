Çin'in Shanxi Eyaleti, Orta Asya'ya Yeni Yük Treni Hizmeti Başlattı

Otomobil parçaları ve üretim makineleri taşıyan bir yük treni Çarşamba günü Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Houma şehrinden Orta Asya'ya doğru yola çıktı. Tren yaklaşık 8.000 kilometrelik bir yolculuğu tamamlayarak Xinjian'daki Horgos Limanı üzerinden Çin'den ayrılacak, Özbekistan ve Kazakistan gibi Orta Asya ülkelerinden geçecek ve kalkışından yaklaşık 15 gün sonra varış noktasına ulaşacak.

TAİYUAN, 25 Mayıs (Xinhua) -- Otomobil parçaları ve üretim makineleri taşıyan bir yük treni Çarşamba günü Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Houma şehrinden Orta Asya'ya doğru yola çıktı.

Tren yaklaşık 8.000 kilometrelik bir yolculuğu tamamlayarak Xinjian'daki Horgos Limanı üzerinden Çin'den ayrılacak, Özbekistan ve Kazakistan gibi Orta Asya ülkelerinden geçecek ve kalkışından yaklaşık 15 gün sonra varış noktasına ulaşacak.

Trende otomobil ön camları, hidrolik hortumlar, inşaat malzemeleri ve çeşitli başka ürünlerden oluşan 1.669 ton yük bulunuyor.

2017'den bu yana 10 Çin-Avrupa yük treni rotası başlatan Shanxi eyaleti, Kuşak ve Yol hattı boyunca 13 ülkedeki 33 şehri birbirine bağladı ve 683 Çin-Avrupa ve Çin-Orta Asya treni işletti.