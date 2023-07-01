Çin'in Shanghai Kenti Güneş Pili İhracatında Büyük Artış Yaşadı

Çin'in Shanghai kenti, yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9 artışla 78,39 milyar yuan değerinde güneş pili ihracatı gerçekleştirdi. Shanghai Gümrük İdaresi, Shanghai üzerinden yapılan ihracatın, ülke genelindeki güneş pili ihracatının yarısından fazlasına denk geldiğini bildirdi. Çin menşeli fotovoltaik hücreler, küresel pazar payı açısından ilk sırada yer almaya devam ederken, Çin gümrük yetkilileri Çin menşeli ürünlerin fikri mülkiyet haklarının korunmasını arttırdı.

Çin'in doğusunda yer alan Shanghai Yangshan Limanı'nın konteyner terminalinde konteyner taşıyan bir TIR, 27 Nisan 2022. (Fotoğraf: Chen Jianli/Xinhua)

SHANGHAİ, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kenti, yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9 artışla 78,39 milyar yuan (10,85 milyar ABD doları) değerinde güneş pili ihracatı gerçekleştirdi.

Shanghai Gümrük İdaresi, Shanghai üzerinden yapılan ihracatın, ülke genelindeki güneş pili ihracatının yarısından fazlasına denk geldiğini bildirdi.

Shanghai'ın Yangshan Limanı'ndaki gümrük idaresinden Ocak'tan Mayıs'a kadar 37,1 milyar yuan değerinde güneş pili ihracatı yapıldı ve bu ürünler çoğunlukla Avrupa Birliği ve ABD gibi gelişmiş ekonomilere satıldı.

Çin menşeli fotovoltaik hücreler, küresel pazar payı açısından ilk sırada yer almaya devam ederken, Çin gümrük yetkilileri Çin menşeli ürünlerin fikri mülkiyet haklarının korunmasını arttırdı.