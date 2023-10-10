Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaleti ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkeleri arasındaki ticaret hacmi son on yılda dört kat artarak rekor kırdı. Eyaletin Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkeleriyle gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat ise 2022 yılında yüzde 41 artış gösterdi.

Çin'in Shaanxi eyaleti ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi arasındaki ticaret dört kat arttı

Xİ'AN, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaleti ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortakları arasındaki ticaret son on yılda dört kat arttı.

Eyalet yönetimine bağlı enformasyon ofisi tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre, son on yılda Shaanxi ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkeleri arasındaki ticaret hacmi yıllık ortalama yüzde 18,4 oranında büyüme kaydetti. Eyaletin Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkeleriyle gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat ise 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41 artışla yaklaşık 112,89 milyar yuana (yaklaşık 15,73 milyar ABD doları) ulaşarak rekor kırdı.

Shaanxi eyaletinin 2013'ten 2022'ye kadar Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortaklarına yaptığı doğrudan yatırım 1,24 milyar ABD doları olurken, inisiyatife üye ülkelerde tamamlanan sözleşmeli projelerin cirosu ise 13,57 milyar ABD dolarına ulaştı.

Bu yıl aynı zamanda Xi'an kentinde Çin-Avrupa yük treni hizmetinin başlatılmasının 10. yıldönümü olma özelliğini taşıyor. Yük trenleri bugüne kadar Avrasya'da 45 ülke ve bölgeyi kapsayan 20.000'den fazla sefer düzenledi ve 16.500'ü aşkın işletmeye hizmet sundu.

Enformasyon ofisi, eyalette sadece 2022 yılında Çin-Avrupa yük treni (Xi'an) hizmeti kapsamında sınır ötesi e-ticaret işine odaklanan 198 trenin işlem gördüğünü ve bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 60,9 artışa tekabül ettiğini bildirdi.