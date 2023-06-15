Çin'in Sabit Varlık Yatırımları Yüzde 4 Arttı

Çin'in sabit varlık yatırımları yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösterdi. Ülkenin sabit varlık yatırımları Mayıs ayında önceki aya göre yüzde 0,11 arttı.

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Perşembe günü açıkladığı verilere göre Ocak-Mayıs döneminde ülkenin sabit varlık yatırımları toplamda 18,88 trilyon yuana (yaklaşık 2,64 trilyon ABD doları) ulaştı.

Ülkenin sabit varlık yatırımları Mayıs ayında önceki aya göre yüzde 0,11 arttı.

Yılın ilk beş ayında özel sektörün sabit varlık yatırımları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1'lik hafif bir düşüşle 10,19 trilyon yuan seviyesinde gerçekleşti.

Sanayi yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artış sergiledi. İmalat sektöründeki yatırımlar yüzde 6, madencilik sektöründeki yatırımlarsa yüzde 1,5 oranında yükseldi. Elektrik, ısıtma, doğal gaz, su üretimi ve arzı alanındaki yatırımlar yüzde 27,6 oranında arttı.

Altyapı inşaatı yatırımları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 yükseldi. Toplamda, demiryolu ulaşımındaki yatırımlar yüzde 16,4 oranında, su koruma yönetimine yapılan yatırımlarsa yüzde 11,5 oranında artış kaydetti.